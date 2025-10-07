Освобожденные от оккупации земли и Нахчыван будут объявлены зонами, свободными от болезней животных. Об этом заявил глава Агентства пищевой безопасности Гошкар Тахмазли, выступая на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса.

По его словам, после получения статуса свободных от особо опасных болезней животных в этих зонах создаются очень благоприятные условия для развития халяльной промышленности.

«Производителей приглашаю принять активное участие в работе на этих территориях. Данные цели включают в себя такие направления, как обучение и повышение осведомленности производственных предприятий, усиление совместной деятельности в рамках халяльной аккредитации и стандартов, микрологии, повышение национального видения в области халяльной сертификации, повышение осведомленности общественности о халяльных продуктах и формирование среды для разработки конкурентоспособной продукции», — сказал Гошкар Тахмазли.