В Париже началась 222-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.

В ходе пленарных дебатов постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев выступил с заявлением от имени страны, передает Report.

В документе была отражена активная деятельность Азербайджана за четыре года членства в Исполнительном совете, а также подтверждена готовность продолжать тесное сотрудничество с ЮНЕСКО и вносить вклад в реализацию её мандата.

Особое внимание в заявлении было уделено значению международной солидарности и многостороннего взаимодействия в контексте 80-летия со дня принятия Устава ООН и Конституции ЮНЕСКО. В этом свете была отмечена роль Азербайджана в укреплении мира и стабильности в регионе, включая шаги по продвижению мирного процесса с Арменией. В частности, подчёркнута историческая встреча лидеров Азербайджана, США и Армении, состоявшаяся 8 августа 2025 года в Вашингтоне, и парафирование текста мирного соглашения.

Кроме того, в заявлении акцентировано внимание на актуальных направлениях сотрудничества Азербайджана с ЮНЕСКО — в сфере обеспечения качественного образования, развития научных инициатив и технологий, включая искусственный интеллект. Также были упомянуты усилия по продвижению межкультурного диалога в рамках «Бакинского процесса», а также поддержка роли женщин и молодежи в науке.

Отдельно подчёркнута необходимость борьбы с расизмом во всех его формах в рамках мандата ЮНЕСКО.

В завершение Азербайджан подтвердил свою неизменную приверженность ценностям ЮНЕСКО и готовность и далее активно работать ради укрепления международного мира и сотрудничества.