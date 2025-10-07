Американский лидер Дональд Трамп впервые после победы на выборах президента США в ноябре 2024 года опубликовал видео в социальной сети TikTok. Долгое отсутствие в платформе было связано с переговорами о переходе китайской соцсети под контроль американского бизнеса.

«Обращаюсь ко всем молодым людям из TikTok: я спас TikTok, так что вы теперь мне много должны. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете. Когда-нибудь один из вас тоже будет сидеть за этим столом и тоже будет отлично работать», — заявил Трамп.

Новое видео разместил и вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Всем привет, это Джей Ди Вэнс. Хочу сообщить, что мы восстанавливаем страницу вице-президента в TikTok. Я немного ленился последние несколько месяцев, был сосредоточен на работе вице-президента, а не на TikTok», — отметил он.