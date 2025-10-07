Свой 73-й день рождения Владимир Путин, как сообщил Дмитрий Песков, отмечает на работе — в планах заседание Совбеза и звонки с поздравлениями от мировых лидеров. Однако отрывок из книги Романа Баданина и Михаила Рубина «Царь собственной персоной» раскрывает менее публичную сторону жизни президента, пишет «Агентство».

Авторы описывают встречу, состоявшуюся летом 2004 года в Мексике, где Путин находился с первой супругой Людмилой. По словам знакомых режиссёра Игоря Шадхана, который тогда присутствовал при разговоре, Людмила в слезах убеждала мужа, что его решение идти на второй срок — ошибка.

Шадхан, знакомый с Путиным с начала 1990-х, когда снимал документальные фильмы о мэрии Петербурга, заметил, что его бывший герой «превращается в автократа». Во время визита в Мексику он решился высказать это Путину лично.

На встрече в отеле Людмила не сдержала эмоций и поддержала режиссёра, заявив, что страна движется по опасному пути. Путин был ошеломлён, а Шадхан понял, что стал свидетелем сцены, которую видеть не должен был.

Авторы книги считают, что именно тогда закончился их брак — задолго до официального развода в 2013 году.