Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул важность углубления экономического сотрудничества между государствами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

Об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ, проходящем в Габале, сообщает Азертадж.

«Для того чтобы наше сотрудничество было более содержательным и устойчивым, мы должны укреплять экономический потенциал, а также развивать взаимные инвестиции и торговлю», — отметил министр.

Байрамов также подчеркнул, что страны-члены ОТГ, благодаря своему географическому положению, играют роль моста между Европой и Азией, обеспечивая важные транспортные, логистические и транзитные маршруты.

«Организация обладает значительным потенциалом в этой сфере. Эти маршруты являются ключевым звеном Среднего коридора. В этом контексте особое значение имеет объявление на саммите в Вашингтоне о запуске маршрута TRIPP, который обеспечит прямое сообщение между западными регионами Азербайджана и Нахчываном через Зангезурский коридор. Это важный шаг с точки зрения диверсификации связей в нашем регионе», — добавил министр.