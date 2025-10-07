Бывший муж Ламии Ганбаевой, совершил попытку суицида.

Житель Ширвана Турал Ганбаев, 1986 года рождения, 6 октября нанесший своей бывшей жене 11 ножевых ранений, выпил уксусную кислоту, передает АПА.

Его доставили в городскую больницу Ширвана и взяли под надзор полиции.

Специалист по связям с общественностью Центральной районной больницы Ширвана Ламия Ганбаева попала на операционный стол с 11 ножевыми ранениями после того, как на нее напал муж, с которым она развелась неделю назад.

Как рассказал местными СМИ ее дядя Вугар Агаев, Ламия возвращалась с работы со своей матерью и двумя детьми. Перед лифтом дорогу им преградил ее бывший муж Турал и стал наносить ей удары ножом на глазах у детей. Затем он ударил ее головой об стену. Как отметил дядя, бывший муж хотел перерезать горло Ламие, но она увернулась, и получила ранение в области рта.

На данный момент сотрудники полиции принимают меры по задержанию Турала Ганбаева, 1986 года рождения