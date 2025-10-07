Россия объявила бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

8 сентября 2023 года Арестович был объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года — в международный розыск, говорится в документах.

Согласно документам, уголовное дело в отношении Арестовича было возбуждено сначала 8 апреля 2022 года по факту распространения ложной информации о российской армии, а спустя месяц по факту совершения им преступления террористической направленности. Уголовные дела соединены в одно производство.

Отметим, что 6 октября Арестович дал интервью Ксении Собчак.