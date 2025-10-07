Саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит 6–7 октября в Азербайджане, готовится утвердить новый формат сотрудничества — ОТГ плюс (OTS+), сообщил генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев в интервью агентству «Казинформ».

По его словам, формат позволит развивать взаимодействие с государствами, не входящими в состав организации.

«Будет принято решение о расширении сотрудничества. Формат OTS+ (Organization of Turkic States+) даст возможность сотрудничать с третьими странами. Хочу подчеркнуть: речь не идет о военных или закрытых блоках, как иногда утверждают. Это неправда», — сказал Омуралиев.

Генсек напомнил, что членами ОТГ могут быть только страны, где тюркские языки имеют статус государственных.

Он также отметил, что, хотя вопросы безопасности остаются важной темой, главный акцент саммита будет сделан на экономике — транспорте, логистике и инфраструктурных связях, которые являются стратегическими направлениями для всех стран-участниц.