В рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, проходящего в азербайджанской Габале, состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Как сообщил Байрамов в своём аккаунте в соцсети X, стороны обсудили перспективные направления развития двустороннего стратегического партнёрства, которое продолжает укрепляться.

«Мы рассмотрели сотрудничество в политической, экономической, транспортной и гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями о региональной ситуации», — отметил министр.

В МИД Азербайджана подчеркнули важность совместной деятельности в международных организациях, включая Организацию тюркских государств (ОТГ) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).