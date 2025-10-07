Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с движением ХАМАС развиваются позитивно и стороны достигли важных договорённостей.

«У меня есть красные линии, но ХАМАС согласился на очень важные вещи. У нас всё идёт очень хорошо», — сказал Трамп, отметив, что процесс продвигается в конструктивном русле.

Политик не уточнил, о каких именно договорённостях идёт речь, но подчеркнул, что соблюдение «красных линий» остаётся принципиальным условием для Вашингтона.

Трамп при этом заявил, что процесс достижения соглашения по сектору Газа продолжается уже столетиями, однако выразил уверенность, что при нынешних усилиях удастся добиться результата.

«Они пытаются заключить соглашение по сектору Газа буквально столетиями. Я почти уверен, что мы его заключим», — сказал американский лидер.

