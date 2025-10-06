Приостановка работы правительства США (шатдаун) может затянуться на недели, а не на дни, сообщает AFP.

Бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чак Шумер Эндрю Конещуски отметил, что обе стороны увязли в противостоянии, а разговоры о компромиссе почти не ведутся.

В то же время высокопоставленный чиновник штата Калифорния Джефф Ли заявил, что временное соглашение между партиями можно ожидать лишь до конца октября.

По данным агентства, республиканцы надеются, что сторонники демократов в конечном итоге пойдут на уступки.