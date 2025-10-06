План урегулирования конфликта в секторе Газа, предложенный президентом США Дональдом Трампом, стал неожиданным ударом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

Документ был представлен израильскому лидеру во время его визита в Нью-Йорк, в присутствии ближайших советников и американских политиков. По данным издания, в Израиле восприняли инициативу как предательство со стороны союзника.

Особое раздражение вызвал тот факт, что план появился под давлением Катара, Саудовской Аравии и ряда других влиятельных мусульманских стран. Эти государства активно лоббировали пересмотр американской политики, что совпало с недовольством Белого дома из-за удара Израиля 9 сентября по представителям ХАМАС в Дохе.

Таким образом, инициатива Трампа стала одновременно и шагом к урегулированию, и серьёзным испытанием для отношений Вашингтона и Тель-Авива.