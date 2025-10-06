Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл «очень хороший» телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

По словам американского лидера, основной темой беседы стали экономические и торговые отношения между двумя странами.

Согласно информации правительства Бразилии, Луис Инасиу Лула да Силва запросил отмену 40%-ной надбавки на национальные товары.

«Президент Лула охарактеризовал разговор как возможность восстановления дружеских отношений, существующих между двумя крупнейшими демократиями Запада на протяжении 201 года. Он напомнил, что Бразилия — одна из трех стран G20, с которыми США имеют положительный баланс по торговле товарами и услугами. Лула также запросил отмену 40%-ной надбавки на национальные товары и снятие ограничительных мер, примененных к бразильским чиновникам», — отмечается в сообщении.

Стороны договорились о проведении встреч в ближайшем будущем — как в США, так и в Бразилии.