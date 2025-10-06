Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, прибывший в Азербайджан для участия в 12-м Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), в беседе с журналистами заявил о своей гордости по поводу проведения мероприятия в городе Габала.

Фидан отметил, что для него особенно приятно представить лидерам тюркских государств такой красивый город и принимать их здесь.

«Сильные государственные союзы способствуют укреплению организации. Надеюсь, что мы увидим в будущем более устойчивый к глобальным кризисам тюркский мир. Наши лидеры обсудят этот вопрос завтра в Габале», — добавил министр.