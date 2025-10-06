Движение ХАМАС продолжает настаивать на освобождении как минимум шести видных палестинских деятелей в рамках сделки с Израилем, сообщает египетский телеканал Al-Ghad.

По информации канала, в списки заключённых, которых планируется обменять на израильских заложников, должны войти лидер ФАТХ Марван Баргути и генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмед Саадат.

Переговоры пройдут в понедельник вечером в египетском Шарм-эш-Шейхе, где ХАМАС намерен обсудить вопросы обмена и прекращения огня в секторе Газа. Представители движения также потребовали от египетских посредников давления на Израиль для получения гарантий, что боевые действия не будут возобновлены. Руководство ХАМАС выразило опасения, что переговорный процесс может затянуться по вине израильского правительства.