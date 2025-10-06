Столичные власти отреагировали на сообщения о массовом сносе исторических зданий в Ясамальском районе Баку, на местности, известном как «Советская». В Исполнительной власти города Баку назвали распространяемую в соцсетях информацию «безосновательной» и призвали не поддаваться на провокации.

По данным ИВ Баку, на территории «Советской» имеется около 150 объектов архитектуры.

«Сейчас демонтируются только аварийные и непригодные для проживания здания. Все работы проводятся таким образом, чтобы не нанести ущерба историческим постройкам», — говорится в заявлении исполнительной власти.

После завершения сноса аварийных домов власти планируют начать реставрацию и укрепление уцелевших архитектурных объектов. Власти подчёркивают, что все работы на «Советской» проходят в рамках закона и под контролем специальной комиссии.