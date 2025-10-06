Турция намерена разрабатывать месторождение редкоземельных металлов в Центральной Анатолии совместно с западными партнерами после неудачных переговоров с Россией и Китаем, сообщают турецкие СМИ.

Анкара ведёт переговоры с США, Канадой и Швейцарией о партнерстве и подготовке технико-экономического обоснования проекта.

Ранее Турция присоединилась к Партнерству по безопасности в сфере минеральных ресурсов США и ЕС, чтобы снизить зависимость от Китая, контролирующего 80% мировой добычи редкоземельных металлов. Первые тесты показали содержание металлов выше 1%, что делает проект коммерчески выгодным.