Перинатальный центр в Ковпаковском районе города Сумы подвергся атаке российского беспилотника около полудня 6 октября, сообщил глава военной администрации Сумской области Олег Григоров.

Дрон ударил по крыше здания, в результате чего возник пожар. Его оперативно ликвидировали сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Утром в Сумах была объявлена воздушная тревога, и персонал роддома успел заранее эвакуировать всех пациенток в укрытие до атаки.

Всего в момент атаки внутри роддома находились 166 человек: 35 пациенток, 11 детей и 120 сотрудников. Как отмечается, одной 60-летней работнице медучреждения оказали помощь на месте из-за стрессовой реакции на взрыв. Других пострадавших нет. Фото последствий атаки опубликованы в соцсетях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.