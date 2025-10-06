Уходящий в отставку премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что условия для продолжения его работы на этом посту не были выполнены. Об этом сообщает телеканал France 24.

«Не были выполнены условия для того, чтобы я мог выполнять свои обязанности премьер-министра», — сказал Лекорню, подчеркнув, что решение об уходе связано с «пристрастными аппетитами» политических фракций, которые, по его словам, сделали работу правительства невозможной.

Политик также обвинил партии в отсутствии готовности к компромиссу. «Я был готов к компромиссу, но каждая политическая партия хотела, чтобы другая полностью приняла её программу», — отметил он в своей речи во дворе дворца Матиньон, где располагается резиденция главы правительства.

Лекорню добавил, что «всегда следует выбирать страну, а не партию», косвенно критикуя министра внутренних дел Брюно Ретайо и партию «Республиканцы», не называя их напрямую.