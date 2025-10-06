Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что благодаря трубопроводу «Турецкий поток» страна избежала серьёзных перебоев с поставками газа, которые затронули Европу в разгар российско-украинской войны.

«Мы активно работаем над диверсификацией источников энергоснабжения. Когда существует только один источник и один маршрут поставок, это создаёт серьёзные риски. В первые месяцы войны между Россией и Украиной наши европейские партнёры ощутили эти трудности на себе. Благодаря «Турецкому потоку» Турция прошла этот период с минимальными потерями», — отметил Эрдоган на форуме по энергоэффективности в Стамбуле.