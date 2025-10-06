В ряде сел, нежилых и административных зданий Балакенского и Загатальского районов начались работы по дезинфекции против мраморного клопа.

Как сообщает Центр защиты растений и фумигации при Агентстве аграрных услуг Министерства сельского хозяйства Азербайджана, в настоящее время сотрудники Регионального центра защиты растений Балакена и Республиканского центра работают на месте.

По информации Центра, проведение химических мер борьбы в жилых помещениях крайне опасно для людей — может вызвать рвоту, удушье и признаки отравления. В связи с этим жителям рекомендуется также использовать механические методы борьбы:

«В качестве механической меры против бурого мраморного клопа рекомендуется собирать вредителей вручную и уничтожать их, а также применять ловушки. Поскольку процесс проводится одновременно в разных местах, среди населения может возникать беспокойство. В настоящее время химические меры борьбы продолжаются».

Отмечается, что с конца сентября бурый мраморный клоп начал искать места для зимовки, что привело к его массовой миграции из Грузии на территорию Азербайджана.