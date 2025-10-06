Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе одержал победу на выборах мэра Тбилиси, набрав 71,62% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии после подсчета всех бюллетеней.

Второе место занял кандидат от объединения оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе с результатом 12,27%. На третьей позиции оказался представитель либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия, за которого проголосовали 7,62% избирателей. Кандидат от партии «Консерваторы для Грузии» Зураб Махарадзе получил поддержку 4,1% граждан.

Результаты голосования отражают явное преимущество Каладзе и укрепляют позиции «Грузинской мечты» в столице.