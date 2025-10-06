Иран пока не планирует возвращаться к переговорам по своей ядерной программе, заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

По его словам, европейская «тройка» — Великобритания, Франция и Германия — «злоупотребила механизмом урегулирования споров Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», пытаясь продвинуть интересы США в Совете Безопасности ООН.

Багаи подчеркнул, что действия этих стран за последние месяцы были «безответственными и разрушительными». Вместе с тем Иран сохраняет готовность к диалогу с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и достиг взаимопонимания о создании нового механизма сотрудничества.