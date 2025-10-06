Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил журналистам, что страны Евросоюза ведут подготовку к потенциальному военному столкновению с Россией.

«Это очевидная линия на военную конфронтацию с Россией и вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется», — подчеркнул Грушко, комментируя ситуацию на восточном фланге НАТО, где наблюдается рост числа военных учений.

Он отметил, что подобная активизация военных мероприятий со стороны стран ЕС свидетельствует о «намерении усилить военное присутствие вблизи российских границ».