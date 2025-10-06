Сегодня в Габале начинает свою работу XII Саммит Совета глав государств Организации Тюркских Государств (ОТГ). Хозяин саммита – Азербайджан в качестве основной темы саммита предложил «Региональный мир и безопасность». Это неслучайно: международная политическая динамика сегодня характеризуется серьёзной напряжённостью, а по периметру границ государств-членов и наблюдателей ОТГ расположены страны, прямо или косвенно вовлечённые в масштабные военно-политические противостояния. Всё это создаёт угрозу стабильности и развитию срединной части Евразии, где и расположены участники ОТГ.

Когда глобальная политическая напряжённость достигает уровня, за которым рушатся привычные механизмы стабильности, именно региональные альянсы и форматы сотрудничества становятся буферами и точками стабилизации. Поэтому тема XII Саммита ОТГ в Габале — «Региональный мир и безопасность» — не просто декларация, а отражение осознанной необходимости укрепления коллективных механизмов защиты интересов тюркского мира, оказавшегося в эпицентре геополитических трансформаций. Периметр стран-участниц и наблюдателей организации окружён регионами, где активны вооружённые конфликты, где сталкиваются интересы великих держав, а дипломатические компромиссы часто подменяются силовыми сценариями. В таких условиях обеспечение внутренней устойчивости, безопасности границ и независимости внешнеполитического курса становится не только вопросом национального, но и общего регионального выживания.

Азербайджан, принимая саммит, предлагает рассматривать безопасность не как абстрактную категорию, а как систему взаимных обязательств, основанных на доверии и институциональной координации. Общие исторические и культурные корни создают почву для политического сближения, но доверие должно быть подкреплено конкретными механизмами — от обмена разведданными и совместных программ по борьбе с терроризмом до развития инфраструктурных проектов, делающих регион экономически взаимозависимым. Чем плотнее переплетены дороги, энергетические сети и коммуникации между странами ОТГ, тем труднее внешним игрокам навязать им конфронтационные сценарии или подорвать единство региона.

При этом всё заметнее растёт значение Организации Тюркских Государств как самостоятельного субъекта дипломатии. Она способна выступать посредником в урегулировании споров, каналом диалога между Востоком и Западом, Севером и Югом, предлагая решения, основанные не на давлении, а на балансе интересов и консенсусе стран региона. В условиях, когда линии геополитических разломов проходят через Евразию, именно тюркские государства могут предложить модель «ответственного нейтралитета» — такую, при которой безопасность не противопоставляется сотрудничеству, а становится его логическим продолжением.

Следует напомнить, что именно Баку стал инициатором включения тем, связанных с безопасностью, в повестку деятельности ОТГ. Ещё на Стамбульском саммите, который состоялся вскоре после окончания 44-дневной войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил коллегам задуматься над институционализацией сотрудничества в сфере безопасности. Эта инициатива не была направлена против внешних акторов; её целью стало усиление координации между профильными структурами стран ОТГ для предотвращения рисков, исходящих от международных террористических организаций, провокаций, диверсий и угрозы вовлечения в региональные и глобальные конфликты.

Тем самым была заложена новая логическая ось в межтюркской повестке: безопасность перестала быть атрибутом исключительно национальных интересов и превратилась в интегративное измерение межгосударственного взаимодействия. В современном мире, где понятия «угроза» и «непредсказуемость» приобретают новые формы, создание институциональных рамок — центров обмена информацией, механизмов оперативного реагирования, платформ для координации правовых и силовых структур — становится жизненно необходимым. Это не просто символизм, а инструмент выживания и укрепления субъектности региона.

Иная парадигма безопасности предполагает, что сами тюркские государства формулируют стандарты защиты, выстраивают доверительные мосты не только внутри ОТГ, но и с соседними регионами. Здесь ключевую роль играет не конкуренция, а синергия: чем активнее государства организации вовлекаются в общие процедуры по оценке угроз, обмену разведданными и синхронизации политик на границах, тем выше коллективный иммунитет перед внешним давлением и гибридными вызовами.

Предложение Азербайджана о создании «безопасного каркаса» в рамках ОТГ стало не только реакцией на актуальные кризисы, но и стратегическим шагом, формирующим основу устойчивого развития региона. Безопасность здесь рассматривается не как сфера силового противостояния, а как пространство политической ответственности, где лидеры стран должны превратить декларации в реальные дорожные карты. Габалинский саммит — это возможность закрепить инициативы Баку, задать институциональные рамки и превратить понятие «региональный мир и безопасность» из лозунга в системный элемент архитектуры тюркского сотрудничества.