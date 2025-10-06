Историческое здание в центре Баку не снесут. Как сообщает Minval, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре прокомментировал завирусившийся в соцсетях ролик о планируемом сносе здания по адресу: г. Баку, ул. Рза Гулиева, 4.

«Жилой дом 1903 года постройки, расположенный по указанному адресу, Постановлением Кабинета Министров АР № 132 от 2 августа 2001 года внесён в список памятников архитектуры и находится под государственной охраной. В связи с этим снос здания исключен. Как неоднократно было подчеркнуто, ни один памятник архитектуры не подлежит сносу. Призываем представителей медиа и пользователей социальных сетей воздержаться от распространения недостоверной информации, которая может ввести общественность в заблуждение», — сказали в ведомстве.

Напомним, что в соцсетях распространили информацию о том, что власти готовятся снести жилой дом, который является архитектурным памятником.