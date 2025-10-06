Президент США Дональд Трамп приказал направить сотни военнослужащих Национальной гвардии из Техаса и Калифорнии в Иллинойс и Орегон. Губернаторы-демократы Джей Притцкер и Гэвин Ньюсом заявили, что не давали согласия на размещение войск и назвали действия президента «политическим вмешательством».

Белый дом объяснил решение «жестокими беспорядками и беззаконием», которые местные власти якобы не пресекают. В Чикаго и Портленде продолжаются протесты против расширения федерального присутствия и антимиграционных рейдов ICE.

Ранее Трамп направлял Национальную гвардию в Лос-Анджелес, Вашингтон и Мемфис, что вызывало критику местных жителей и демократов. Федеральный судья в Орегоне временно запретил размещение войск в Портленде, усмотрев нарушение правовых оснований.