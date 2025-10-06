Ночной режим работы аэропорта столицы Норвегии был временно нарушен в ночь на 6 октября после сообщений о дронах вблизи взлетно-посадочной полосы, сообщает норвежское издание VG.

По информации полиции, дроны были замечены пилотом одного из самолетов, выполнявших посадку. Представители правоохранительных органов уточнили, что зафиксировано только визуальное наблюдение, других способов подтверждения присутствия беспилотников не было.

Экипаж самолета был опрошен, и полиция начала расследование происшествия.

Оператор аэропорта Avinor сообщил, что ни один рейс не был отменен или перенаправлен в другие аэропорты, однако посадка нескольких самолетов была задержана.