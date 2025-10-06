Участились случаи мошенничества с банковскими картами, включая фальшивые звонки и попытки кражи личных данных счетов.

Как сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана, мошенники обычно представляются сотрудниками банков и пытаются завладеть информацией о картах и кодах подтверждения, приходящими по SMS.

«Помните, что ни один сотрудник банка никогда не запрашивает у вас PIN-код, CVV, код подтверждения из SMS или личные данные. Если вы обнаружили подозрительные операции по вашей карте, несанкционированные списания или денежные переводы, немедленно сообщите об этом в Центр обработки вызовов 102. Когда получаете подозрительный звонок, сообщение или ссылку, не реагируйте, не делитесь никакой информацией и сразу обращайтесь в полицию.

Рекомендуем регулярно проверять операции по карте, активировать функцию уведомлений в мобильных приложениях, избегать посещения неофициальных сайтов и переходов по подозрительным ссылкам, а в случае сомнений связываться только по официальному номеру банка», — говорится в информации МВД.