Правительство Индии рассматривает возможность приобретения дополнительных пяти зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» российского производства. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных структурах страны.

По информации издания, на текущей неделе в Нью-Дели пройдет встреча представителей министерства обороны Индии с российской делегацией. Стороны намерены обсудить варианты совместного производства или прямой закупки комплексов для дальнейшего укрепления национальной системы противовоздушной обороны.

Как отмечается, новые комплексы необходимы Индии для защиты протяженной береговой линии длиной более 7 тысяч километров, а также для закрытия уязвимых направлений на севере страны.

Ожидается, что межправительственное соглашение о поставках может быть подписано до визита президента России Владимира Путина в Индию, который запланирован на начало декабря в рамках ежегодного российско-индийского саммита.