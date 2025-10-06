В провинции Хатай на юге Турции археологи сделали уникальную находку — человеческие следы, которым около семи тысяч лет. По данным Anadolu, отпечатки стоп датируются примерно 5200 годом до н. э. и относятся к эпохе Убейда.

Следы были обнаружены 21 августа 2025 года на территории древнего поселения Телль-Курду-Хююк. Они прекрасно сохранились в водонасыщенном глиняном слое, куда люди, вероятно, ступили вскоре после дождя. По словам учёных, это редкое «живое» свидетельство доисторической жизни на Амукской равнине, важном перекрёстке культурных путей Анатолии, Леванта и Месопотамии.

Телль-Курду считается одним из крупнейших поселений эпохи Убейда. Здесь ранее находили остатки домов, улиц и мастерских, а нынешнее открытие лишь подтверждает значимость памятника. Раскопки ведут профессор Рана Озбал (Университет Коч) и Фокке Герритсен (Нидерландский институт в Турции). Особенность этого места в том, что культурные слои залегают очень близко к поверхности, что позволяет археологам быстро получать доступ к древней истории.

Министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой назвал находку «уникальным свидетельством присутствия человека в доисторической Анатолии». Подобные отпечатки — огромная редкость и ценность для науки, ведь они показывают повседневность, которую не могут передать керамика или архитектура.