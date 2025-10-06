Европейские государства намерены переселять мусульманских мигрантов на территорию Боснии и Герцеговины. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью газете «Известия».

По словам политика, страны Западной Европы, столкнувшиеся с увеличением числа приезжих, ищут новые территории для их размещения. При этом депортация в страны происхождения невозможна — такие меры могут быть расценены как нарушение прав человека.

«Большинство мигрантов нарушает закон, а решение Запада — переложить ответственность на Боснию и Герцеговину. Я против подобных планов», — подчеркнул Додик.