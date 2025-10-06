Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан.

Как сообщают турецкие СМИ, визит состоится 6 октября. Глава турецкого государства примет участие в работе очередного саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который в этом году пройдет в Габале.

На повестке саммита – ключевые вопросы сотрудничества между странами-участниками. Прибытие Эрдогана станет важным событием для Азербайджана: саммит в Габале рассматривается как площадка для укрепления региональной стабильности и тюркского единства.