Американский рэпер Снуп Догг вернется к работе обозревателя Олимпийских игр, сообщает пресс-служба NBC.

Он станет одним из лиц зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и на горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо. В трансляциях Снуп продемонстрирует свой уникальный взгляд на события и север Италии — от оживленных улиц Милана до Доломитовых Альп.

Сам артист назвал себя сторонником спорта и поделился планами: «Я привезу с собой пуховики, зимние штаны, защитные очки, коньки (и, безусловно, буду на чилле)».