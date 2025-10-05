Согласно результатам опроса YouGov и CBS, более половины граждан США выразили недовольство действиями президента Дональда Трампа и обеспокоенность возможной приостановкой работы правительства.

Около 80% респондентов заявили о тревоге из-за потенциальных экономических последствий шатдауна, при этом почти половина из них — о «серьезной обеспокоенности». Только 20% американцев не испытывают тревоги.

В то же время, 58% опрошенных отрицательно оценивают деятельность Трампа, тогда как лишь 42% поддерживают его курс.

В исследовании приняли участие более 2,4 тыс. взрослых американцев. Погрешность опроса составила около 2,3 процентных пункта.