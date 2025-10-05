За первые шесть месяцев текущего года объем прямых инвестиций из Казахстана в экономику Азербайджана составил 12,8 млн долларов США. Об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана.

По данным ведомства, показатель увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 10,7 млн долларов. Доля инвестиций Казахстана в общем объёме иностранных вложений в Азербайджан составила 0,4%.

В то же время Азербайджан инвестировал в экономику Казахстана 6,5 млн долларов США, что на 960 тыс. долларов или 12,8% меньше, чем годом ранее. Доля этих вложений составила 0,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций.