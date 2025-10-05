В Китае активно обсуждают историю 32-летнего Чжао Дяня — миллионера, который отказался от престижной карьеры и богатой жизни ради полной свободы.

Родившийся в Шанхае, Чжао с детства испытывал давление семьи, которая требовала от него успехов любой ценой. Он получил две степени бакалавра и три магистерских диплома, работал в крупнейших финансовых центрах мира — от Нью-Йорка до Парижа. Однако все это он воспринимал как «оковы», а не достижения.

Постепенно Чжао осознал, что истинное удовлетворение приносит простая работа. В Париже, устроившись на кухню китайского ресторана, он понял: даже мытьё посуды может быть источником радости.

В 2023 году он вернулся в Китай, где сначала работал официантом, а затем решил отказаться от квартиры и жить под открытым небом. Теперь Чжао тратит всего $14 в месяц, ночует на улицах Дали, питается в бесплатных столовых и стирает вещи в хостелах.

При этом мужчина не отказался от развития: он читает электронные книги, ведёт книжные клубы, записывает психологические видео и помогает детям и подросткам искать своё предназначение, а не идти по чужим ожиданиям.

История Чжао вызвала большой резонанс в Китае — для одних он стал символом свободы, для других примером странного, но смелого выбора.