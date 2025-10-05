Российский перехватчик МиГ-25, захваченный США в Ираке в 2003 году, будет выставлен в Национальном музее Военно-воздушных сил США, сообщает журнал The National Interest (TNI).

Одноместный самолет МиГ-25РБ был обнаружен за пределами авиабазы Аль-Такаддум в первые месяцы операции «Иракская свобода». По данным издания, он был засыпан песком, чтобы защитить его от уничтожения коалиционными силами США, Великобритании и других стран. Для транспортировки в США самолёт был лишён крыльев и вертикальных стабилизаторов.

С 7 октября МиГ-25 будет представлен в музее на шесть месяцев, став первой возможностью для американских любителей авиации увидеть этот советский перехватчик. После временной экспозиции, вероятно, начнётся реставрация, после чего самолет будет включён в постоянную коллекцию.