В Гааге (Нидерланды) на улице Grote Marktstraat открылась фотовыставка, посвящённая жертвам мин в Азербайджане.

Выставка была организована фотоклубом «Гилавар» при поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана в рамках проекта «Европейские фотовыставки жертв мин». Местным партнером стал Союз азербайджанских женщин Европы «Ана Ветен».

Председатель фотоклуба Рашад Мехдиев отметил, что Гаага, как столица международного права и место расположения Международного суда ООН, стала символическим финалом проекта после Германии, Франции и Бельгии.

«На выставках, проходивших в пяти европейских городах на протяжении девяти дней, были показаны трагедии мирных жителей Азербайджана, пострадавших от минной войны Армении. До сих пор Азербайджану не переданы точные карты минных полей. Проведение выставки 4 октября — в годовщину ракетных ударов по Гяндже — не случайно. В завершение проекта мы посадили у памятника Ходжалы оливковое дерево мира, символизирующее память о погибших и надежду на безопасность и мир в регионе», — подчеркнул Мехдиев.