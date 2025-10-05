Во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу сделки с палестинским движением ХАМАС, президент США Дональд Трамп выразился нецензурно.

Разговор, как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, состоялся после того, как ХАМАС дало расплывчатое согласие на предложенный Трампом план.

Премьер Израиля заявил, что не видит в этом согласии повода для радости. На это Трамп резко ответил: «Не пойму, почему ты всегда такой… недовольный» (в оригинале — «You’re always so f***ing negative»).

Обсуждение носило напряжённый характер и сопровождалось резкими высказываниями американского президента.