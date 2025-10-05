Россия наращивает удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины накануне зимы, тогда как международная реакция остается слабой. Об этом говорится в заявлении украинского лидера Владимира Зеленского.

«К сожалению, нет достойной реакции мира на все то, что происходит, на постоянное увеличение масштабов и наглости ударов», — отметил Зеленский. По его словам, именно поэтому российский лидер Владимир Путин это делает.

«Он просто смеется с Запада, с того молчания и отсутствия сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру. И именно сейчас перед зимой — газовую инфраструктуру, генерацию, передачу электроэнергии», — сказал украинский лидер.

Зеленский посетовал на отсутствие реальной реакции мира. «Мы будем бороться все же, чтобы мир не молчал, чтобы Россия почувствовала ответ», — добавил он.