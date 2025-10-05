6–7 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В городе Габала он примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдёт под темой «Региональный мир и безопасность».

В рамках заседания будут обсуждены ключевые вопросы укрепления многостороннего сотрудничества. В повестку включены перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других сферах.