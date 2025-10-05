Американское космическое агентство NASA объявило о планах построить на Луне к 2035 году первую «деревню», где смогут жить люди. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее, сообщает Daily Mail.

По его словам, в течение следующего десятилетия NASA намерено создать не просто станцию, а полноценное поселение с условиями для постоянного проживания. Предполагается, что деревня будет работать на ядерной энергии и возводиться из материалов, найденных непосредственно на поверхности Луны.

Ключевым шагом к реализации этой цели станет миссия «Артемида-II», запуск которой намечен на февраль 2026 года. В ее рамках четыре астронавта совершат первый за полвека пилотируемый полет к Луне. Хотя посадки на поверхность пока не планируется, конечной задачей остается создание постоянной базы.

Даффи отметил, что после успешного освоения Луны агентство собирается сосредоточиться на следующей амбициозной цели — высадке человека на Марс.