Предварительное следствие по уголовному делу об иностранном гражданстве экс-президента Арменa Саркисяна продолжается, говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

В апреле 2023 года в Службе национальной безопасности РА было сообщено, что дело об иностранном гражданстве Саркисяна передано в Следственный комитет.

Напомним, Армен Саркисян подал в отставку 23 января 2022 года, указав отсутствие надлежащих полномочий для влияния на политические процессы. На следующий день издание Hetq.am сообщило, что до избрания президентом Саркисян имел гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис, что не позволяло ему занимать пост президента.

По данным издания, Саркисян получил гражданство за инвестиции в размере $500 тысяч.