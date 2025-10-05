С 24 февраля 2022 года по 5 октября 2025 года общие боевые потери личного состава ВС России в Украине ориентировочно составили 1115250 человек (+870 за сутки). Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

11230 (+4) танков,

23299 (+1) бронемашин,

33446 (+18) артиллерийских систем,

1516 (+1) РСЗО,

1222 (+0) средства ПВО,

427 (+0) самолетов,

346 (+0) вертолетов,

66863 (+320) БПЛА оперативно-тактического уровня,

3803 (+0) крылатые ракеты,

28 (+0) кораблей/катеров,

1 (+0) подводная лодка,

63433 (+35) единицы автомобильной техники и автоцистерн,

3971 (+0) единица специальной техники