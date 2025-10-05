С 24 февраля 2022 года по 5 октября 2025 года общие боевые потери личного состава ВС России в Украине ориентировочно составили 1115250 человек (+870 за сутки). Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
11230 (+4) танков,
23299 (+1) бронемашин,
33446 (+18) артиллерийских систем,
1516 (+1) РСЗО,
1222 (+0) средства ПВО,
427 (+0) самолетов,
346 (+0) вертолетов,
66863 (+320) БПЛА оперативно-тактического уровня,
3803 (+0) крылатые ракеты,
28 (+0) кораблей/катеров,
1 (+0) подводная лодка,
63433 (+35) единицы автомобильной техники и автоцистерн,
3971 (+0) единица специальной техники