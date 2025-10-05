Президент Франции Эмманээль Макрон поручил новому премьер-министру Себастьяну Лекорню сформировать состав правительства до вечера 5 октября. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в окружении главы государства.

По данным СМИ, Макрон ожидает от премьера сплочённую команду из 25–26 министров и государственных секретарей. При этом члены кабинета должны иметь региональные корни и быть готовы к диалогу с левыми силами страны.

Хотя формирование правительства запланировано на воскресенье вечером, состав может быть официально объявлен не позднее утра понедельника, после окончательных корректировок.