Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров анонсировал отправку на фронт американского бронеавтомобиля «Кугуар», который ранее был захвачен российскими военными в ходе штурма позиций Вооружённых сил Украины.

Соответствующее сообщение Кадыров опубликовал у себя в Telegram-канале.

После оценки захваченной техники чеченский лидер пришёл к выводу, что «Кугуар» уступает по характеристикам российским БТР такого класса, которые более надёжные и выносливые. Тем не менее трофейную единицу техники снова отправят в зону боевых действий, где она «будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев».