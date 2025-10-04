Инциденты с БПЛА в Европе являются лишь частью глобальной провокации против России, которую Запад вынашивал десятилетиями.

Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи на полях заседания клуба «Валдай».

«Это всего лишь часть общих провокаций, которые происходят, — сказал Додик, отвечая на соответствующий вопрос. — Самая серьезная провокация была совершена в тот момент, когда были подписаны так называемые Минские соглашения. Сама [бывший канцлер ФРГ Ангела] Меркель признала, что это было всего лишь возможностью подождать, чтобы власть в Киеве стабилизировалась и вошла в столкновение с Россией. Это было обманом. И все подобные истории о том, что Россия — страна-агрессор, что она грозит Европе, это все обман».