Иностранная агентура в Грузии по итогам беспорядков будет полностью нейтрализована.

Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«То, что мы видели на улице Атонели [где находится президентский дворец] — это уголовное преступление. Каждый человек, который участвовал в этом насильственном акте, будет привлечен к ответственности», — заявил он.

Кобахидзе отметил, что иностранная агентура в стране будет полностью нейтрализована. По его словам, ей больше не дадут возможности участвовать в политике Грузии.