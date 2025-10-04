Власти Польши направили регулярные части Вооруженных сил на помощь пограничной службе на западе и востоке страны, говорится в сообщении Бюро национальной безопасности. Согласно указу, подписанному президентом и главнокомандующим ВС Каролем Навроцким, военные будут задействованы с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года. Их задачей станет обеспечение неприкосновенности государственной границы, а также поддержание общественной безопасности и порядка в районах пограничных переходов с Германией и Литвой, передает TRT.

1 октября министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский продлил пограничный контроль с Германией и Литвой еще на полгода. В ведомстве заявили, что цель мер — мониторинг миграционного маршрута из стран Балтии в Западную Европу.

«Здесь мы задерживаем лиц, пытающихся незаконно переправить мигрантов на Запад. Поддержание целостности и защита границы с Беларусью остается ключевой задачей Пограничной службы», — подчеркнули в МВД.

По данным ведомства, с января по август польские пограничники задержали 483 нелегальных мигранта, прибывших из Литвы. Также были задержаны 55 пособников и организаторов, из которых 50 арестованы.

Кроме того, более 2 тыс. человек были задержаны за незаконное пересечение польско-германской границы. Среди них свыше 550 иностранцев ранее пересекали белорусско-польский участок. На границе с Германией также задержали около 250 иностранцев, прибывших из Литвы, и свыше 300 человек, которые нелегально проникли в Польшу со стороны Германии.

19 сентября польские пограничники сообщили об обнаружении подземного туннеля в Подляском воеводстве, который использовался для нелегального проникновения из Беларуси.